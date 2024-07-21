Инцидент произошел 19 июля на Торецком направлении. К счастью, никто не погиб, однако фотограф Ольга Ковалева получила ранения.

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Фотографы попали под обстрел в Донецкой области

На Торецком направлении, документируя российско-украинскую войну, двое харьковских фотографов попали под обстрел. Речь идет об Ольге Ковалевой – проектном менеджере Украинской ассоциации профессиональных фотографов и Владиславе Краснощеке. Известно, что фотографы работали с артиллеристами ВСУ, когда враг начал обстрел.

Хотя фотографы вместе с военными спрятались в блиндаже, однако Ольга Ковалева получила осколочные ранения подмышечной, надключичной надгрудной участков и руки, перелом грудной клетки. Сейчас она госпитализирована. Владислав Краснощек и военные не получили ранения, однако у них зафиксировали контузии.

Все остальные, кто находился в блиндаже, к счастью, целы. Меня ранило, потому что я сидела в углу возле трубы – импровизированной вытяжки, именно из нее и посыпались осколки. Меня спас бронежилет и шлем. Осколки попали туда, где защиты не было. Очень жаль, что это произошло в первый день командировки,

– рассказала Ольга Ковалева.

Важно. По информации Института массовой информации Институт Массовой Информации (ИМИ), за два года с начала полномасштабного вторжения Россия убила в Украине 70 медийщиков. Из них 10 – во время выполнения журналистских заданий, 47 погибли как участники боевых действий и 13 – в результате российских обстрелов или пыток.