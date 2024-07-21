Інцидент стався 19 липня на Торецькому напрямку. На щастя, ніхто не загинув, однак фотографиня Ольга Ковальова отримала поранення.

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Фотографи потрапили під обстріл на Донеччині

На Торецькому напрямку, документуючи російсько-українську війну, двоє харківських фотографів потрапили під обстріл. Мовиться про Ольгу Ковальову – проєктну менеджерку Української асоціації професійних фотографів та Владислава Краснощока. Відомо, що фотографи працювали з артилеристами ЗСУ, коли ворог почав обстріл.

Хоча фотографи разом з військовими сховалися в бліндажі, однак Ольга Ковальова отримала осколкові поранення підпахвової, надключичної надгрудної ділянок та руки, перелом грудної клітини. Наразі вона госпіталізована. Владислав Краснощок та військові не отримали поранення, однак у них зафіксували контузії.

Усі інші, хто перебував у бліндажі, на щастя, цілі. Мене поранило, тому що я сиділа в кутку біля труби – імпровізованої витяжки, саме з неї й посипались осколки. Мене врятував бронежилет і шолом. Осколки потрапили туди, де захисту не було. Дуже шкода, що це сталося у перший день відрядження,

– розповіла Ольга Ковальова.

Важливо. За інформацією Інституту масової інформації Інститут Масової Інформації (ІМІ), за два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 70 медійників. З них 10 – під час виконання журналістських завдань, 47 загинули як учасники бойових дій та 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань.