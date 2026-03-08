"Может, предложат их нам": в Fox News извинились, что выдавали украинские БпЛА за американские

В эфире Fox News приглашенный эксперт рассказывал об американских дронах с ИИ, однако на видео показали работу украинских БпЛА. Журналисты уже исправились и подтвердили, что технологию создали именно в Украине.

Ведущий отметил, что украинские дроны-перехватчики использовались против "Шахедов" и такая технология будет полезной для США. Об этом сообщили в эфире Fox News.

Смотрите также Мы нужны США: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции

Почему Fox News назвали украинские БпЛА американскими?

Американский телеканал в эфире 5 марта пригласил на дискуссию о БпЛА Бретта Великовича. Во время разговора о дронах с ИИ на фоне демонстрировали видео со сбитием "Шахедов" украинскими дронами "Дикие Шершни".

В Fox News подтвердили происхождение дронов "Дикие Шершни": смотрите видео

Компания производитель в Х поблагодарила за демонстрацию работы украинских БпЛА и отметила, что все же стоит напомнить всем, что это именно украинская разработка.

Зеленский сказал, что хочет помочь. Может, он предложит нам эти "Дикие шершни". Украинцы сконструировали эти красивые, дешевые, быстрые и маневренные дроны-камикадзе,

– отметил ведущий Джесси Уотерс.

Он также упомянул, что Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от "шахедов" на Ближнем Востоке.

Как в компании отреагировали на такое заявление?