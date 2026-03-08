"Может, предложат их нам": в Fox News извинились, что выдавали украинские БпЛА за американские
- Эксперт Fox News ошибочно назвал украинские дроны "Дикие Шершни" американскими, но канал исправился и признал их украинскими.
- Ведущий Fox News отметил, что украинские дроны использовались против "Шахедов" и могут быть полезными для США.
В эфире Fox News приглашенный эксперт рассказывал об американских дронах с ИИ, однако на видео показали работу украинских БпЛА. Журналисты уже исправились и подтвердили, что технологию создали именно в Украине.
Ведущий отметил, что украинские дроны-перехватчики использовались против "Шахедов" и такая технология будет полезной для США. Об этом сообщили в эфире Fox News.
Смотрите также Мы нужны США: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции
Почему Fox News назвали украинские БпЛА американскими?
Американский телеканал в эфире 5 марта пригласил на дискуссию о БпЛА Бретта Великовича. Во время разговора о дронах с ИИ на фоне демонстрировали видео со сбитием "Шахедов" украинскими дронами "Дикие Шершни".
В Fox News подтвердили происхождение дронов "Дикие Шершни": смотрите видео
Компания производитель в Х поблагодарила за демонстрацию работы украинских БпЛА и отметила, что все же стоит напомнить всем, что это именно украинская разработка.
Зеленский сказал, что хочет помочь. Может, он предложит нам эти "Дикие шершни". Украинцы сконструировали эти красивые, дешевые, быстрые и маневренные дроны-камикадзе,
– отметил ведущий Джесси Уотерс.
Он также упомянул, что Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от "шахедов" на Ближнем Востоке.
Как в компании отреагировали на такое заявление?
Fox News показали в своем сюжете украинские дроны-перехватчики компании "Дикие Шершни", выдав их за американские технологии.
На кадрах даже было заметно логотип Wild Hornets, хотя подпись в сюжете утверждала, что речь идет именно об американских высокотехнологичных системах.
Компания "Дикие Шершни" отметила, что их дроны STING используются для перехвата иранских дронов типа "Шахед".