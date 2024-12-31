Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова в эфире телемарафона. В частности, он подчеркнул, что новые дроны россиян, стали значительной проблемой для ВСУ.

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Как Россия начала использовать FPV-дроны

Буданов рассказал, что Украина все еще побеждает Россию в войне дронов, впрочем, у врага появилось "ноу-хау", которое стало проблемой для ВСУ.

В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Так, это огромная сейчас для нас проблема,

– отметил Буданов.

Он также сообщил, что такое FPV-дроны россиян невозможно остановить с помощью средств РЭБ.

"Это такое ноу-хау и тренд этого года", – добавил глава ГУР.

Буданов отметил, что в следующем году планируют найти технологическое решение для борьбы с большим количеством подобных беспилотников.