Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ГУР Кирила Буданова в етері телемарафону. Зокрема, він підкреслив, що нові дрони росіян, стали значною проблемою для ЗСУ.

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Як Росія почала використовувати FPV-дрони

Буданов розповів, що Україна все ще перемагає Росію у війні дронів, втім, у ворога з'явилося "ноу-хау", яке стало проблемою для ЗСУ.

У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна зараз для нас проблема,

– зазначив Буданов.

Він також повідомив, що такі FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів РЕБ.

"Це таке ноу-хау і тренд цього року", – додав очільник ГУР.

Буданов зазначив, що наступного року планують знайти технологічне рішення для боротьби з великою кількістю подібних безпілотників.