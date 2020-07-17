Фракция "Голос" в Верховной Раде перешла в оппозицию. Об этом с трибуны парламента 17 июля заявила лидер фракции Кира Рудык.

О переходе фракции в оппозицию заявила Кира Рудык

Как отметила Рудык в своем выступлении, конструктивные действия "Голоса" пользы не приносят, поэтому с властью нужно не сотрудничать, а менять ее. Об этом сообщает 24 канал.

К теме "Голос" лишил Святослава Вакарчука мандата

Мы пришли защищать страну и проводить реформы, а в результате боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос государственного языка, ложью, которая разрушает наш конструктив,

– заявила Рудык.

В "Голосе" недовольны политикой монобольшинства

Официальное заявление относительно оппозиционности "Голоса" разместила и пресс-служба политсилы в телеграмме. "За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами", – говорится в сообщении партии.

Обратите внимание! Сейчас в оппозиции в Верховной Раде находятся "Батькивщина", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Голос".