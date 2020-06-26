"Голос" лишил Святослава Вакарчука мандата
Святослава Вакарчука лишили депутатского мандата на внеочередном съезде партии "Голос". Делегаты съезда приняли такое решение из-за выхода Вакарчука из парламентской фракции "Голос", которую он до недавнего времени возглавлял.
После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а во фракцию Голоса присоединится следующий кандидат из предвыборного списка. Об этом сообщили на сайте партии.
Важно Рудик рассказала, сожалел ли Вакарчук, что не пошел в президенты
Что известно о выходе Вакарчука из фракции
- 11 июня народный депутат Святослав Вакарчук сказал, что зарегистрировал в Раде заявление о сложении депутатских полномочий.
- Однако 18 июня Рада отказалась прекращать полномочия народного депутата Вакарчука. За соответствующее решение проголосовали только 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.
- 19 июня Вакарчук вышел из состава фракции "Голос", чтобы добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата.
- Место Вакарчука в Верховной Раде может занять Алина Свидерская, которая на досрочных выборах шла в списке партии Голос под №19.
Позиция Вакарчука
По словам Вакарчука, свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.
К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата,
– отметил Вакарчук на внеочередном съезде.
Интересно Притула высказал свое мнение относительно Вакарчука, который сложил депутатский мандат
Он добавил, что и в дальнейшем будет оставаться членом партии настолько долго, насколько будет приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны.