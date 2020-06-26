Святослава Вакарчука лишили депутатского мандата на внеочередном съезде партии "Голос". Делегаты съезда приняли такое решение из-за выхода Вакарчука из парламентской фракции "Голос", которую он до недавнего времени возглавлял.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а во фракцию Голоса присоединится следующий кандидат из предвыборного списка. Об этом сообщили на сайте партии.

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Что известно о выходе Вакарчука из фракции

11 июня народный депутат Святослав Вакарчук сказал, что зарегистрировал в Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако 18 июня Рада отказалась прекращать полномочия народного депутата Вакарчука. За соответствующее решение проголосовали только 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.

19 июня Вакарчук вышел из состава фракции "Голос", чтобы добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Место Вакарчука в Верховной Раде может занять Алина Свидерская, которая на досрочных выборах шла в списке партии Голос под №19.

Позиция Вакарчука

По словам Вакарчука, свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата,

– отметил Вакарчук на внеочередном съезде.

Интересно Притула высказал свое мнение относительно Вакарчука, который сложил депутатский мандат

Он добавил, что и в дальнейшем будет оставаться членом партии настолько долго, насколько будет приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны.