Решение Святослава Вакарчука не идти в президенты разочаровало часть избирателей. Есть предположение, что партия "Голос" набрала мало голосов на выборах в парламент. Жалеет ли об этом Вакарчук – читайте дальше.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказала, що Вакарчук шкодував про своє рішення, коли побачив, що відбувалось після виборів і що відбувається зараз.

До слова Вакарчук вийшов з фракції "Голос"

"Він шкодував, як все вирішилося. Тобто, що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: "А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше", – пояснила Кіра Рудик.

На запитання журналістки: "Тобто, він думає, якби тоді пішов на вибори, то могло б бути щось по-іншому?", вона відповіла: "Це, напевно, краще в нього спитати, що він думає. Але ми говорили про те, що кожен з нас міг би щось зробити, аби зараз не було ось такої ситуації".

Рудик наголосила, що йдеться про реванш, старих людей у владі і небезпечні перемовини з Росією.

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик на 24 каналі: