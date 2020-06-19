Рішення Святослава Вакарчука не йти в президенти розчарувала частину виборців. Є припущення, що через це партія "Голос" набрала мало голосів на виборах у парламент. Чи шкодує про це Вакарчук – читайте далі.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказала, що Вакарчук шкодував про своє рішення, коли побачив, що відбувалось після виборів і що відбувається зараз.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

"Він шкодував, як все вирішилося. Тобто, що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: "А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше", – пояснила Кіра Рудик.

На запитання журналістки: "Тобто, він думає, якби тоді пішов на вибори, то могло б бути щось по-іншому?", вона відповіла: "Це, напевно, краще в нього спитати, що він думає. Але ми говорили про те, що кожен з нас міг би щось зробити, аби зараз не було ось такої ситуації".

Рудик наголосила, що йдеться про реванш, старих людей у владі і небезпечні перемовини з Росією.

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик на 24 каналі: