Святослава Вакарчука позбавили депутатського мандату на позачерговому з'їзді партії "Голос". Делегати з'їзду ухвалили таке рішення через вихід Вакарчука з парламентської фракції "Голос", яку він донедавна очолював.

Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а до фракції Голоси приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку. Про це повідомили на сайті партії.

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Що відомо про вихід Вакарчука з фракції

11 червня народний депутат Святослав Вакарчук сказав, що зареєстрував у Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відмовилася припиняти повноваження народного депутата Вакарчука. За відповідне рішення проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

19 червня Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос", щоб домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата.

Місце Вакарчука у Верховній Раді може зайняти Аліна Свідерська, яка на дострокових виборах йшла в списку партії Голос під №19.

Позиція Вакарчука

За словами Вакарчука, свою місію він виконав – провів партію у парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовольнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата,

– наголосив Вакарчук на позачерговому з’їзді.

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Він додав, що і надалі залишатиметься членом партії настільки довго, наскільки буде приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни.