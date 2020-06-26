"Голос" позбавив Святослава Вакарчука мандата
Святослава Вакарчука позбавили депутатського мандату на позачерговому з'їзді партії "Голос". Делегати з'їзду ухвалили таке рішення через вихід Вакарчука з парламентської фракції "Голос", яку він донедавна очолював.
Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а до фракції Голоси приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку. Про це повідомили на сайті партії.
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Що відомо про вихід Вакарчука з фракції
- 11 червня народний депутат Святослав Вакарчук сказав, що зареєстрував у Раді заяву про складання депутатських повноважень.
- Однак 18 червня Рада відмовилася припиняти повноваження народного депутата Вакарчука. За відповідне рішення проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
- 19 червня Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос", щоб домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата.
- Місце Вакарчука у Верховній Раді може зайняти Аліна Свідерська, яка на дострокових виборах йшла в списку партії Голос під №19.
Позиція Вакарчука
За словами Вакарчука, свою місію він виконав – провів партію у парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.
На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовольнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата,
– наголосив Вакарчук на позачерговому з’їзді.
Цікаво Притула висловив свою думку щодо Вакарчука, який склав депутатський мандат
Він додав, що і надалі залишатиметься членом партії настільки довго, наскільки буде приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни.