Фракція "Голос" у Верховній Раді перейшла в опозицію. Про це з трибуни парламенту 17 липня заявила лідерка фракції Кіра Рудик.

Про перехід фракції в опозицію заявила Кіра Рудик

Як зазначила Рудик у своєму виступі, конструктивні дії "Голосу" користі не приносять, тому з владою треба не співпрацювати, а міняти її. Про це інформує 24 канал.

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Ми прийшли захищати країну і проводити реформи, а в результаті боремось з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання державної мови, брехнею, яка руйнує наш конструктив,

– заявила Рудик.

У "Голосі" не задоволені політикою монобільшості

Офіційну заяву щодо опозиційності "Голосу" розмістила і пресслужба політсили у телеграмі. "За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала. Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили призначення, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами", – мовиться у повідомленні партії.

Зверніть увагу! Наразі в опозиції у Верховній Раді перебувають "Батьківщина", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ та "Голос".