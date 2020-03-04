Фракция Голоса покинула заседание и не будет голосовать за новый Кабмин

"Голос" воздержался во время принятия премьером Дениса Шмыгаля. После его назначения монобольшинством политсила покинула Верховную Раду и заявила, что не будет участвовать в назначении нового правительства.

О том, что фракция покидает сессионный зал с трибуны заявила депутат Александра Устинова. Она раскритиковала имена тех кандидатов, которых хотят назначить на высокие государственные должности и напомнила об их прошлом.

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Перед тем Голос требовал, чтобы назначение на должности министров осуществляли с обсуждением каждого кандидата.Среди недовольств партии было то, что за министров нового правительства собираются проголосовать целым пакетом.

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