"Ми не будемо брати участь у цьому фарсі": фракція Голосу залишила Раду

Фракція "Голосу" утрималася під час ухвалення прем'єром Дениса Шмигаля. Після його призначення монобільшістю політсила залишила Верховну Раду і заявила, що не буде брати участі в призначенні нового уряду.

Про те, що фракція залишає сесійну залу з трибуни заявила депутатка Олександра Устінова. Вона розкритикувала імена тих кандидатів, яких хочуть призначити на високі державні посади і нагадала про їхнє минуле.

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Нам намагаються продати міністра охорони здоров'я, який уже був міністром за часів Януковича. Нам намагаються сказати, що нове обличчя – це пан Гутцайт, якого вигнали зі списку, бо він був занадто зашкварений. Бо у нього бізнес в Росії, а партнери – офіцери російської армії.

Міністром соцполітики хочуть призначити Лабезну, яка була головою служби зайнятості за часів Януковича. А ми знаємо, як роздавали посади за часів Януковича.

Окремо Устінова нагадала про те, що у списку нового уряду немає міністра агрополітики. І це при тому, що парламент має прийняти закон про відкриття ринку землі.

Перед тим "Голос" вимагав, аби призначення на посади міністрів здійснювали з обговоренням кожного кандидата. Серед невдоволення партії було те, що за міністрів нового уряду збираються проголосувати цілим пакетом, а не поосібно.