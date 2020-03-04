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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      "Ми не будемо брати участь у цьому фарсі": фракція Голосу залишила Раду

      - Читать новость на русском
      Голос не братиме участь у голосуванні за новий уряд / скриншот з відео

      Фракція "Голосу" утрималася під час ухвалення прем'єром Дениса Шмигаля. Після його призначення монобільшістю політсила залишила Верховну Раду і заявила, що не буде брати участі в призначенні нового уряду.

      Про те, що фракція залишає сесійну залу з трибуни заявила депутатка Олександра Устінова. Вона розкритикувала імена тих кандидатів, яких хочуть призначити на високі державні посади і нагадала про їхнє минуле.

      Ще із засідання: Депутатка Клименко подарувала Шмигалю кота у мішку: фото

      Нам намагаються продати міністра охорони здоров'я, який уже був міністром за часів Януковича. Нам намагаються сказати, що нове обличчя – це пан Гутцайт, якого вигнали зі списку, бо він був занадто зашкварений. Бо у нього бізнес в Росії, а партнери – офіцери російської армії.
      Міністром соцполітики хочуть призначити Лабезну, яка була головою служби зайнятості за часів Януковича. А ми знаємо, як роздавали посади за часів Януковича. 

      Окремо Устінова нагадала про те, що у списку нового уряду немає міністра агрополітики. І це при тому, що парламент має прийняти закон про відкриття ринку землі.

      Перед тим "Голос" вимагав, аби призначення на посади міністрів здійснювали з обговоренням кожного кандидата. Серед невдоволення партії було те, що за міністрів нового уряду збираються проголосувати цілим пакетом, а не поосібно. 

       

      Партія «Голос» вимагає поіменного розгляду та голосування за кожного нового міністра під час позачергового засідання...

      Опубліковано Голос  Середа, 4 березня 2020 р.

       

      Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новий уряд Шмигаля Новини України Новини політики Партія Голос
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