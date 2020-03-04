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      Депутатка Клименко подарувала Шмигалю кота у мішку: фото

      - Читать новость на русском
      Юлія Клименко подарувала Шмигалю іграшкового кота / Скріншот з відео

      Народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко вирішила подарувати м'яку іграшку у вигляді кота новообраному прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Таким чином нардепка натякнула йому про те, що міністрів нового уряду призначатимуть пакетом, не давши попередньо депутатам ознайомитись з їхніми програмами.

      Натомість спікер парламенту Дмитро Разумков сказав, щоб депутатка віднесла іграшки у дитячий будинок.

      До теми: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

      Сам Шмигаль лише посміхнувся у відповідь на такий незвичний подарунок.

      Про всяк випадок ми подаруємо вам кота у мішку. І хочемо, щоб витягли своїх котів з мішка і показали українським громадянам. Це дитячі іграшки. Витягайте котів з мішка, покажіть людям правду, розкажіть, як ви будете реформувати країну,
      – закликала Клименко.

      Потім вона взяла з-під трибуни Ради мішок з іграшками і вручила його Шмигалю.


      Клименко подарувала Шмигалю кота у мішку / Фото"Цензор.Нет"


      Шмигаля розвеселив подарунок депутатки Клименко / Фото "Цензор.Нет"

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Відставка уряду Гончарука Новини України Новини політики Денис Шмигаль Курйозні новини Партія Голос
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