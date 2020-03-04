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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Депутат Клименко подарила Шмыгалю кота в мешке: фото

      - Читати новину українською

      Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко решила подарить мягкую игрушку в виде кота новоизбранному премьер-министру Денису Шмыгалю. Таким образом нардепка намекнула ему о том, что министров нового правительства будут назначать пакетом, не дав предварительно депутатам ознакомиться с их программами.

      В ответ спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, чтобы депутат отнесла игрушки в детский дом.

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      Сам Шмыгаль только улыбнулся в ответ на такой необычный подарок.

      На всякий случай мы подарим Вам кота в мешке. И хотим, чтобы вытащили своих котов из мешка и показали украинским гражданам. Это детские игрушки. Вытягивайте котов из мешка, покажите людям правду, расскажите, как вы будете реформировать страну,
      – призвала Клименко.

      Затем она взяла из-под трибуны Рады мешок с игрушками и вручила его Шмыгалю.


      Клименко подарила Шмыгалю кота в мешке/ Фото"Цензор.Нет"


      Шмыгаля развеселил подарок депутата Клименко / Фото "Цензор.Нет"

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Курьезные новости Партия Голос
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