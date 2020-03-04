Депутат Клименко подарила Шмыгалю кота в мешке: фото

Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко решила подарить мягкую игрушку в виде кота новоизбранному премьер-министру Денису Шмыгалю. Таким образом нардепка намекнула ему о том, что министров нового правительства будут назначать пакетом, не дав предварительно депутатам ознакомиться с их программами.

В ответ спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, чтобы депутат отнесла игрушки в детский дом.

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Сам Шмыгаль только улыбнулся в ответ на такой необычный подарок.

На всякий случай мы подарим Вам кота в мешке. И хотим, чтобы вытащили своих котов из мешка и показали украинским гражданам. Это детские игрушки. Вытягивайте котов из мешка, покажите людям правду, расскажите, как вы будете реформировать страну,

– призвала Клименко.

Затем она взяла из-под трибуны Рады мешок с игрушками и вручила его Шмыгалю.



Клименко подарила Шмыгалю кота в мешке/ Фото"Цензор.Нет"



Шмыгаля развеселил подарок депутата Клименко / Фото "Цензор.Нет"