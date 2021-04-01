Во Франции вводят уже 3 локдаун: школы закроют, а поездки между регионами запретят
С 3 апреля во Франции на 4 недели вводят уже третий общенациональный локдаун. Не будут работать школы, мероприятия на свежем воздухе ограничат, а путешествия между регионами – запретят.
Источник:The New York Times
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что после более чем 1 года ограничений и месяцев кампаний по вакцинации усилия Европы по сдерживанию пандемии коронавируса перешли к еще одному трудному этапу.
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Новый локдаун во Франции
По словам Макрона, новые ограничительные меры будут не так строги, как в 2020 году, однако необходимы. Локдаун по всей стране начнет действовать 3 апреля и продлится 4 недели.
Какие карантинные мероприятия вводят
- школы и второстепенные предприятия закроют по всей стране;
- поездки между регионами запретят;
- мероприятия на свежем воздухе ограничат местами в пределах 6 миль от дома (9,6 километра);
- закроют кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры;
- будет действовать комендантский час – с 19:00 по 06: 00;
- студентам университетов по-прежнему разрешат посещать занятия 1 день в неделю.
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Коронавирус во Франции: основное
- На днях Париж сообщил, что впервые с апреля 2020 года в отделениях интенсивной терапии страны находились более 5 тысяч человек.
- В течение последней недели в среднем подтверждали 37 тысяч новых заражений COVID-19 в день.
- Сейчас примерно 8,5 миллиона человек, или примерно 13% населения Франции, получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Правительство надеется вакцинировать 10 миллионов человек к середине апреля, 30 миллионов – к лету, а все население страны – до осени.
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