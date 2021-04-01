С 3 апреля во Франции на 4 недели вводят уже третий общенациональный локдаун. Не будут работать школы, мероприятия на свежем воздухе ограничат, а путешествия между регионами – запретят.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что после более чем 1 года ограничений и месяцев кампаний по вакцинации усилия Европы по сдерживанию пандемии коронавируса перешли к еще одному трудному этапу.

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Новый локдаун во Франции

По словам Макрона, новые ограничительные меры будут не так строги, как в 2020 году, однако необходимы. Локдаун по всей стране начнет действовать 3 апреля и продлится 4 недели.

Какие карантинные мероприятия вводят

школы и второстепенные предприятия закроют по всей стране;

поездки между регионами запретят;

мероприятия на свежем воздухе ограничат местами в пределах 6 миль от дома (9,6 километра);

закроют кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры;

будет действовать комендантский час – с 19:00 по 06: 00;

студентам университетов по-прежнему разрешат посещать занятия 1 день в неделю.

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