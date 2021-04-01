З 3 квітня у Франції на 4 тижні вводять вже третій загальнонаціональний локдаун. Не працюватимуть школи, заходи на свіжому повітрі обмежать, а подорожі між регіонами – заборонять.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після більш ніж 1 року обмежень та місяців кампаній вакцинації, зусилля Європи, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу, перейшли до чергового важкого етапу.

Читайте також Вслід за Чехією: у Франції виявили невідомий раніше штам коронавірусу

Новий локдаун у Франції

За словами Макрона, нові обмежувальні заходи будуть не такі суворі, як у 2020 році, однак необхідні. Локдаун по всій країні почне діяти 3 квітня і триватиме 4 тижні.

Які карантинні заходи вводять

школи й другорядні підприємства закриють по всій країні;

поїздки між регіонами заборонять;

заходи на свіжому повітрі обмежать місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 кілометра);

закриють кафе, ресторани, бари, культурні установи – музеї, театри, кінотеатри;

діятиме комендантська година – з 19:00 по 06:00;

студентам університетів, як і раніше, дозволять відвідувати заняття 1 день в тиждень.

Зверніть увагу Через Росію, Китай і вакцини, – Макрон заявив про світову війну нового типу

Коронавірус у Франції: основне