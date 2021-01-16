Почти 1,5 миллиона жителей районов вокруг французского города Лиможа временно отрезаны от связи, радио и телевидения. Это произошло из-за поджога башни связи борцами с 5G.

Поджог башни произошел вечером 11 января. Об этом сообщает Le Figaro.

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Пожар на 230-метровой башне пришлось тушить нескольким пожарным бригадам. В результате инцидента без услуг остались в целом около 1,5 миллиона пользователей радио, телевидения и мобильного оператора Orange в ряде департаментов.

Кто может быть причастен к поджогу

Местное издание Le Populaire du Centre отметило, что получило письмо от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G и его мира". Они заявили, что видят в технологии угрозу и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц".

Когда восстановят связь

В прокуратуре Лиможа заявили, что подожженная башня на самом деле не использовалась для связи 5G. По факту поджога открыли производство по "причинение материального ущерба в опасный способ", а операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.

Ответственный за инфраструктуру оператора радио и телевидения TDF говорит, что для устранения ущерба необходима "огромная работа" и услуги для клиентов в полном объеме будут доступны не раньше середины следующей недели.

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Заметим, что это уже не первый подобный случай во Франции. С весны 2020 года в стране произошло несколько десятков поджогов башен 5G, мотивированных теориями заговора вокруг этой технологии связи.

В октябре более половины стран-членов ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией по технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых башен.

Обратите внимание! Исследования о влиянии радиоизлучения, в том числе 5G сигнала, не довели никаких случаев негативного влияния на здоровье людей. Подробнее об этом описано в нашем материале.