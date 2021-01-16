Майже 1,5 мільйона жителів районів довкола французького міста Ліможа тимчасово відрізані від зв'язку, радіо та телебачення. Це сталося через підпал вежі зв'язку борцями з 5G.

Підпал вежі стався ввечері 11 січня. Про це повідомляє Le Figaro.

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Пожежу на 230-метровій вежі довелося гасити кільком пожежним бригадам. Внаслідок інциденту без послуг залишилися загалом близько 1,5 мільйона користувачів радіо, телебачення та мобільного оператора Orange у низці департаментів.

Хто може бути причетний до підпалу

Місцеве видання Le Populaire du Centre зазначило, що отримало листа від групи, що називає себе "Комітетом за скасування 5G і його світу". Вони заявили, що вбачають у технології загрозу і воюватимуть з нею доступними способами. Вони назвали руйнування вежі операцією "за шум вітру і спів пташок".

Коли відновлять зв'язок

У прокуратурі Ліможа заявили, що підпалена вежа насправді не використовувалася для зв'язку 5G. За фактом підпалу відкрили провадження за "завдання матеріальної шкоди у небезпечний спосіб", а оператори TDF і Orange збираються судитися з хуліганами.

Відповідальний за інфраструктуру оператора радіо й телебачення TDF каже, що для усунення завданої шкоди необхідна "величезна робота" і послуги для клієнтів у повному обсязі стануть доступними не раніше середини наступного тижня.

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Зауважимо, що це вже не перший подібний випадок у Франції. З весни 2020 року в країні сталося кілька десятків підпалів веж 5G, вмотивованих теоріями змови довкола цієї технології зв'язку.

У жовтні понад половина країн-членів ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо технології зв'язку 5G, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.

Зверніть увагу! Дослідження про вплив радіовипромінювання, зокрема й 5G сигналу, не довели жодних випадків негативного впливу на здоров'я людей. Детальніше про це описано в нашому матеріалі.