Во Франции горит один из крупнейших готических соборов: его строили 5 веков – видео
Во французском Нанте 18 июля вспыхнул масштабный пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Эта готическая церковь является одной из крупнейших во всей Франции.
О пострадавших и причинах пожара пока ничего не известно, сообщает французский телеканал BFMTV.
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Что известно о пожаре в кафедральном соборе святых Петра и Павла
- Пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.
- На месте работают более 100 пожарных, огонь тушат с помощью пожарных лестниц.
- Известно, что его удалось локализовать. Спасатели призывают людей не подходить к горящему собору.
- На видео с места происшествия виден огонь и дым, выходящий изнутри собора. По словам очевидца происшествия, он проснулся от громкого битья в колокола, а когда выглянул в окно, то увидел горящий собор.
Смотрите видео пожара в соборе в Нанте:
Еще одно видео с пожара:
Что известно про Собор Святых Петра и Павла в Нанте
- Его начали строить еще в 1434 году и возводили 457 лет – в 1891. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Она всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери.
- К тому же кафедральный собор горел во время послевоенной реставрации в 1972 году. Тогда сильный пожар начался под крышей. Пламя разрушило значительную часть конструкций. Из-за этого собор закрыли на три года, а затем началась реставрация.
- К сентябрю 2008 года священное место вновь получило средневековый облик.
Где находится Нант: