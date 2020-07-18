У Франції горить один з найбільших готичних соборів: його будували 5 століть – відео
У французькому Нанті 18 липня спалахнула масштабна пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Ця готична церква є однією з найбільших у всій Франції.
Про постраждалих і причини пожежі наразі нічого не відомо, повідомляє французький телеканал BFMTV.
До теми Реставрація Нотр-Даму: прихована небезпека та чи реально відновити собор до 2024 року
Що відомо про пожежу в в кафедральному соборі святих Петра і Павла
На місці працюють десятки пожежників. На відео з місця події видно вогонь і дим, що виходить зсередини собору.
Дивіться відео пожежі в соборі в Нанті:
Ще одне відео з пожежі:
Що відомо про Собор Святих Петра і Павла в Нанті
- Його почали будувати ще в 1434 році і зводили 457 років – до 1891. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Вона всього на шість метрів нижча від знаменитого Собору Паризької Богоматері.
- До цього кафедральний собор горів під час післявоєнної реставрації в 1972 році. Тоді сильна пожежа почалася під дахом. Полум'я зруйнувало значну частину конструкцій. Через це собор закрили на три роки, а потім почалася реставрація.
- До вересня 2008 року священне місце знову отримало середньовічний вигляд.