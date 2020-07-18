Президент Франції Еммануель Макрон 18 липня звернувся до французів через пожежу в знаменитому соборі Святих Петра і Павла в Нанті. Він закликав пожежників здійснити все можливе, щоб врятувати його.

Зараз французький президент перебуває в Брюсселі на саміті Євросоюзу. Звідти він висловив підтримку рятувальникам, які борються з вогнем.

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Після Нотр-Дам у вогні собор Святих Петра і Павла в центрі Нанта. Підтримую наших пожежників, які йдуть на такі ризики, аби врятувати цю готичну перлину міста бретонських герцогів,

– заявив французький президент.

Що відомо про пожежу в соборі Святих Петра і Павла в Нанті

Вона спалахнула вранці 18 липня. Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.

За даними телеканалу BFMTV, пожежу, ймовірно, гаситимуть весь день . На місці працює понад сотня рятувальників. За попередніми даними їм вдалося локалізувати її.

. На місці працює понад сотня рятувальників. За попередніми даними їм вдалося локалізувати її. Поліція вже порушила кримінальну справу. Наразі правоохоронці підозрюють навмисний підпал церкви . За попередніми даними, невідомі зловмисники підпалили собор одразу в кількох точках.

. За попередніми даними, невідомі зловмисники підпалили собор одразу в кількох точках. В Нант вже виїхали прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, глава МВС Жеральд Дарманен і міністр культури Розлін Башло.

Що відомо про руйнування

Вже відомо, що великий орган собору XV століття повністю знищений . Платформа, на якій він розташований, дуже нестабільна і загрожує обвалом. Про це заявив журналістам начальник пожежної служби департаменту Атлантична Луара генерал Лоран Ферлах.

. Платформа, на якій він розташований, дуже нестабільна і загрожує обвалом. Про це заявив журналістам начальник пожежної служби департаменту Атлантична Луара генерал Лоран Ферлах. Водночас він закликав не порівнювати цю пожежу з тією, яка знищила Нотр-Дам де Парі 15 квітня 2019 року.

Дивіться відео пожежі в соборі Нанта:

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020