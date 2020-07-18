Пожежа в соборі Нанта: вже повністю згорів орган XV століття, Макрон звернувся до французів
Президент Франції Еммануель Макрон 18 липня звернувся до французів через пожежу в знаменитому соборі Святих Петра і Павла в Нанті. Він закликав пожежників здійснити все можливе, щоб врятувати його.
Зараз французький президент перебуває в Брюсселі на саміті Євросоюзу. Звідти він висловив підтримку рятувальникам, які борються з вогнем.
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Після Нотр-Дам у вогні собор Святих Петра і Павла в центрі Нанта. Підтримую наших пожежників, які йдуть на такі ризики, аби врятувати цю готичну перлину міста бретонських герцогів,
– заявив французький президент.
Що відомо про пожежу в соборі Святих Петра і Павла в Нанті
- Вона спалахнула вранці 18 липня. Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.
- За даними телеканалу BFMTV, пожежу, ймовірно, гаситимуть весь день. На місці працює понад сотня рятувальників. За попередніми даними їм вдалося локалізувати її.
- Поліція вже порушила кримінальну справу. Наразі правоохоронці підозрюють навмисний підпал церкви. За попередніми даними, невідомі зловмисники підпалили собор одразу в кількох точках.
- В Нант вже виїхали прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, глава МВС Жеральд Дарманен і міністр культури Розлін Башло.
Що відомо про руйнування
- Вже відомо, що великий орган собору XV століття повністю знищений. Платформа, на якій він розташований, дуже нестабільна і загрожує обвалом. Про це заявив журналістам начальник пожежної служби департаменту Атлантична Луара генерал Лоран Ферлах.
- Водночас він закликав не порівнювати цю пожежу з тією, яка знищила Нотр-Дам де Парі 15 квітня 2019 року.
Дивіться відео пожежі в соборі Нанта:
Що відомо про Собор Святих Петра і Павла в Нанті?Він є культурним надбанням Франції та одним із найважливіших католицьких соборів у Європі. Його будівництво розпочалось ще в 1434 році і тривало 457 років – до 1891. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Вона всього на шість метрів нижча від знаменитого Собору Паризької Богоматері.
Раніше кафедральний собор вже горів під час післявоєнної реставрації в 1972 році. Тоді пожежа зруйнувала значну частину конструкцій. Собор закрили на три роки, а потім почалася реставрація. До вересня 2008 року він знову отримав свій автентичний вигляд.