Пожар в соборе Нанта: уже полностью сгорел орган XV века, Макрон обратился к французам
Президент Франции Эммануэль Макрон 18 июля обратился к французам по поводу пожара в знаменитом соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Он призвал пожарных осуществить все возможное, чтобы спасти его.
Сейчас французский президент находится в Брюсселе на саммите Евросоюза. Оттуда он выразил поддержку спасателям, которые борются с огнем.
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После Нотр-Дам в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на такие риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов,
– заявил французский президент.
Что известно о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
- Он вспыхнул утром 18 июля. Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.
- По данным телеканала BFMTV, пожар, вероятно, будут гасить весь день. На месте работает более сотни спасателей. По предварительным данным им удалось локализовать его.
- Полиция уже возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранители подозревают умышленный поджог церкви. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники подожгли собор сразу в нескольких точках.
- В Нант уже выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.
Что известно о разрушениях
- Уже известно, что большой орган собора XV века полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обвалом. Об этом заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферлах.
- В то же время он призвал не сравнивать этот пожар с тем, который уничтожил Нотр-Дам де Пари 15 апреля 2019 года.
Смотрите видео пожара в соборе Нанта:
Что известно про Собор Святых Петра и Павла в Нанте?
Он является культурным достоянием Франции и одним из важнейших католических соборов в Европе. Его строительство началось еще в 1434 году и продолжалось 457 лет – в 1891. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Она всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери.
Ранее кафедральный собор уже горел во время послевоенной реставрации в 1972 году. Тогда пожар разрушил значительную часть конструкций. Собор закрыли на три года, а затем началась реставрация. К сентябрю 2008 года он снова получил свой аутентичный вид.