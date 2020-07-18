Президент Франции Эммануэль Макрон 18 июля обратился к французам по поводу пожара в знаменитом соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Он призвал пожарных осуществить все возможное, чтобы спасти его.

Сейчас французский президент находится в Брюсселе на саммите Евросоюза. Оттуда он выразил поддержку спасателям, которые борются с огнем.

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После Нотр-Дам в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на такие риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов,

– заявил французский президент.

Что известно о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Он вспыхнул утром 18 июля. Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.

По данным телеканала BFMTV, пожар, вероятно, будут гасить весь день . На месте работает более сотни спасателей. По предварительным данным им удалось локализовать его.

. На месте работает более сотни спасателей. По предварительным данным им удалось локализовать его. Полиция уже возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранители подозревают умышленный поджог церкви . По предварительным данным, неизвестные злоумышленники подожгли собор сразу в нескольких точках.

. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники подожгли собор сразу в нескольких точках. В Нант уже выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.

Что известно о разрушениях

Уже известно, что большой орган собора XV века полностью уничтожен . Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обвалом. Об этом заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферлах.

. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обвалом. Об этом заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферлах. В то же время он призвал не сравнивать этот пожар с тем, который уничтожил Нотр-Дам де Пари 15 апреля 2019 года.

Смотрите видео пожара в соборе Нанта:

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020