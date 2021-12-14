Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывший работник администрации Эммануэль Макрон был арестован в рамках расследования дела.

Читайте также Наша цель – быть на стороне Украины, – Макрон об угрозе России

Задержали экс-работника администрации Макрона

Александр Беналла и его жена задержаны во вторник утром (14 декабря – 24 канал) в рамках расследования по подозрению в коррупции из-за контракта с российским олигархом,

– говорится в сообщении.

Речь идет о соглашении на охранные услуги, заключенном между помощником Беналлы, Венсаном Кразом и российским предпринимателем Искандером Махмудовым. О существовании такого контракта ранее информировал портал Mediapart.

Следователи выясняют, использовал ли Беналла служебное положение во время работы в Елисейском дворце для заключения этого договора. Субподрядчиком тогда выбрали компанию Velours, в которой раньше работал чиновник.

Другое дело, к которому был причастен Беналла

Экс-работник администрации Макрона также являлся фигурантом еще одного дела во Франции, связанного с событиями во время акции протеста в мае 2018 года.

На видео, опубликованном через несколько недель после этой акции, заметно, как Беналла в одежде с полицейскими нашивками несколько раз ударил протестующих. Сам он сказал, что просто хотел помочь полиции.

Осенью 2021 года его приговорили к 3 годам тюрьмы – 2 условных и 1 под домашним арестом.

Кстати, больше о Беналле и скандалах с ним – смотрите видео