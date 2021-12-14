Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що колишнього працівника адміністрації Еммануеля Макрона арештували у межах розслідування справи.

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Затримали експрацівника адміністрації Макрона

Олександра Беналлу та його дружину затримали у вівторок вранці (14 грудня – 24 канал) у рамках розслідування за підозрою в корупції через контракт з російським олігархом,

– йдеться у повідомленні.

Мовиться про угоду на охоронні послуги, укладену між помічником Беналли, Венсаном Кразом, та російським підприємцем Іскандером Махмудовим. Про існування такого контракту раніше інформував портал Mediapart.

Слідчі з'ясовують, чи Беналла використав службове становище під час роботи в Єлисейському палаці для укладення цього договору. Субпідрядником тоді обрали компанію Velours, в якій раніше працював посадовець.

Інша справа, до якої був причетний Беналла

Експрацівник адміністрації Макрона також був фігурантом ще однієї справи у Франції, пов'язаної з подіями під час акції протесту у травні 2018 року.

На відео, опублікованому через кілька тижнів після цієї акції, помітно, як Беналла в одязі з поліцейськими нашивками кілька разів ударив протестувальників. Сам він сказав, що просто хотів допомогти поліції.

Восени 2021 року його засудили до 3 років ув'язнення – 2 умовних та 1 під домашнім арештом.

До слова, більше про Беналлу та скандали з ним – дивіться відео