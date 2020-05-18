Во Франции из-за коронавируса снова закрывают школы

Прошла неделя, как во Франции открыли часть школ и такие действия власти пока не увенчались успехом. За этот короткий промежуток времени в стране зафиксировали не менее 70 случаев инфицирования COVID-19 среди учеников и учителей учебных заведений.

Зауважимо, що навчальний процес відновився не у всіх французьких школах, за парти зокрема знову сіли близько 150 тисяч учнів молодших класів. На жаль, це призвело до нового спалаху коронавірусу, передає CBS News.

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Зареєстровані 70 випадків COVID-19 серед учнів або вчителів. З огляду на те, що інкубаційний період становить кілька днів, вони, ймовірно, заразилися до відкриття шкіл,

– розповів міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланкер.

Школи, де виявили інфікованих, негайно закрили. Таким чином лише на півночі Франції були закриті 7 шкіл.



Парти обробляють антисептиками / Фото Getty images



Учні та вчителі – у масках / Фото Getty images

Яка ситуація з коронавірусом у Франції? У Франції з початку пандемії COVID-19 інфікувалися 177 240 людей, померли від ускладнень інфекції понад 28 тисяч осіб.



За кількістю випадків захворювання Франція перебуває на 7 місці в світі.

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