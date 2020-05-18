У Франції через коронавірус знову закривають школи
Минув тиждень, як у Франції відкрили частину шкіл і такі дії влади поки не увінчалися успіхом. За цей короткий проміжок часу у країні зафіксували щонайменше 70 випадків інфікування COVID-19 серед учнів та вчителів навчальних закладів.
Зауважимо, що навчальний процес відновився не у всіх французьких школах, за парти зокрема знову сіли близько 150 тисяч учнів молодших класів. На жаль, це призвело до нового спалаху коронавірусу, передає CBS News.
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Зареєстровані 70 випадків COVID-19 серед учнів або вчителів. З огляду на те, що інкубаційний період становить кілька днів, вони, ймовірно, заразилися до відкриття шкіл,
– розповів міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланкер.
Школи, де виявили інфікованих, негайно закрили. Таким чином лише на півночі Франції були закриті 7 шкіл.
Парти обробляють антисептиками / Фото Getty images
Учні та вчителі – у масках / Фото Getty images
Яка ситуація з коронавірусом у Франції? У Франції з початку пандемії COVID-19 інфікувалися 177 240 людей, померли від ускладнень інфекції понад 28 тисяч осіб.
За кількістю випадків захворювання Франція перебуває на 7 місці в світі.
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