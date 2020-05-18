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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

У Франції через коронавірус знову закривають школи

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У Франції через коронавірус знову закривають школи
Так тепер виглядає шкільна їдальня у франуцузькій школі / Getty images

Минув тиждень, як у Франції відкрили частину шкіл і такі дії влади поки не увінчалися успіхом. За цей короткий проміжок часу у країні зафіксували щонайменше 70 випадків інфікування COVID-19 серед учнів та вчителів навчальних закладів.

Зауважимо, що навчальний процес відновився не у всіх французьких школах, за парти зокрема знову сіли близько 150 тисяч учнів молодших класів. На жаль, це призвело до нового спалаху коронавірусу, передає CBS News.

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Зареєстровані 70 випадків COVID-19 серед учнів або вчителів. З огляду на те, що інкубаційний період становить кілька днів, вони, ймовірно, заразилися до відкриття шкіл,
– розповів міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланкер.

Школи, де виявили інфікованих, негайно закрили. Таким чином лише на півночі Франції були закриті 7 шкіл.

Франція школа
Парти обробляють антисептиками / Фото Getty images

Франція школи
Учні та вчителі – у масках / Фото Getty images

Яка ситуація з коронавірусом у Франції? У Франції з початку пандемії COVID-19 інфікувалися 177 240 людей, померли від ускладнень інфекції понад 28 тисяч осіб.

За кількістю випадків захворювання Франція перебуває на 7 місці в світі.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Діти і неповнолітні Освіта Коронавірус COVID-19 Школа Новини Франції Новини політики
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