Коли Франція відновить туризм: назвали ймовірні терміни

У Франції хочуть якомога швидше відновити роботу туристичного сектора. Державний секретар Франції з туризму Жан-Батист Лемуан закликав вже до кінця червня відкрити більшість визначних пам'яток для туристів.

Відновлення туризму у Франції Лемуан сподівається, що до 21 червня відкриють максимальну кількість знакових для туристів місць, повідомляє DW. Важливо Відкрити кордони для всіх європейців: в ЄС розробили план на літній відпочинок Він зауважив, що 25 травня влада ухвалить графік відновлення роботи туристичного сектора. Можливо, спершу Франція розпочне відновлювати внутрішній туризм. Зауважимо, що різні країни світу заговорили про відродження туристичної галузі. Для таких країн як Єгипет та Туреччина туризм є основним джерелом доходів. Які ще країни відновлюють туризм Уряд Польщі роздумує над тим, щоб відкрити свої кордони для іноземних туристів влітку цього року.

роздумує над тим, щоб відкрити свої кордони для іноземних туристів влітку цього року. У Греції з 16 травня понад пів тисячі комунальних та приватних пляжних клубів відчинили для відвідувачів. Проте до їхньої роботи встановили низку обмежень.

з 16 травня понад пів тисячі комунальних та приватних пляжних клубів відчинили для відвідувачів. Проте до їхньої роботи встановили низку обмежень. Бельгія пропонує поступово знімати обмеження на подорожі між регіонами зі схожою епідеміологічною ситуацією.

пропонує поступово знімати обмеження на подорожі між регіонами зі схожою епідеміологічною ситуацією. Туристичний сезон Греція та Чорногорія планують офіційно розпочати з 1 липня. Однак приймати мандрівників з-за кордону почнуть з особливою обережністю.

та планують офіційно розпочати з 1 липня. Однак приймати мандрівників з-за кордону почнуть з особливою обережністю. 13 травня Болгарія скасовувала надзвичайний стан, який ввели через коронавірус. Окрім цього, відновила туристичні поїздки всередині країни й відкриває готелі. Актуально Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік Коронавірус у Франції: головне Станом на 18 травня у Франції на коронавірус захворіли 179 569 людей, з них 28 108 осіб померли, ще 61 213 хворих одужала.

З 11 травня у Франції почалося послаблення карантину.

Вже з 16 травня у країні відкрилися деякі пляжі й туристичні маршрути.

У Парижі людям дозволили повернутися на роботу в офіс і відновили роботу громадського транспорту. Французькі школи також готують до відкриття.

Напередодні Париж оголосив про план підтримати туристичну індустрію міста мільярдами євро.