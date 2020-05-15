Відкрити кордони для всіх європейців: в ЄС розробили план на літній відпочинок

Туристична галузь приносила до 10% ВВП Євросоюзу. Але через обмеження, впроваджені країнами ЄС, прибутки туроператорів скоротилися на 70%. Трохи менше втратили власники ресторанів та готелів – 50%. Але через пандемію коронавірусу туристи не можуть подорожувати, як раніше.

За яких умов відновлять літній сезон – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони: що зміниться після послаблення обмежень

Одна з найбільших туристичних компаній ЄС була змушена скоротити 2 тисячі своїх працівників. Через це Брюссель замислився над планом порятунку галузі та цьогорічного літнього сезону.

"Це літо не буде таким, як попередні. Ми маємо адаптуватися до нової реальності. З погляду охорони здоров'я ми разом із Центром із попередження захворюваності ЄС виокремили кілька критеріїв для відновлення туристичної діяльності найближчими тижнями і днями", – наголосила комісарка з питань охорони здоров'я ЄС Стелла Кіріакідес.

Що пропонує ЄС

Брюссель пропонує поступово знімати обмеження на подорожі між регіонами зі схожою епідеміологічною ситуацією. А ще закликає країни гарантувати безпечні умови пересування туристам, а саме:

забезпечити безплатні дезінфікуючі засоби в аеропортах, на залізничних станціях та зупинках міжміського транспорту;

зобов'язати всіх працівників транспорту й мандрівників носити маски;

відкрити кордони для всіх європейців, а не лише для жителів сусідніх країн.

Ми хочемо відновити свободу пересування в Шенгенській зоні та дати змогу європейцям знову подорожувати,

– сказав комісар із внутрішніх справ ЄС Ілва Йохансон.

Про відкриття кордонів уже домовилися Швейцарія, Австрія, Німеччина та Чехія. Решта ж європейських країн поки лише розглядають таку можливість і поступово послаблюють обмеження.

Греція

Влада Греції дозволила відпочивати на пляжах. Там, як і в Італії, теж діють правила соціального дистанціювання. На обладнаних пляжах парасольки розсувають на відстані 3 – 4 метри.



Дистанція на грецьких пляжах має бути 3 – 4 метри / Фото Greek city times

Такі заходи зменшують кількість клієнтів. Відтак прибутки курортних центрів суттєво скорочуються. Це ж стосується і прибережних кафе, барів та ресторанів. Адже на вимогу грецької влади теж мають гарантувати клієнтам соціально безпечну відстань.

Іспанія

Уряд Іспанії зобов'язав усіх іноземних туристів проходити 14-денний карантин після приїзду до країни. Місцеві туроператори побоюються, що лише незначна частина європейців погодиться провести половину відпустки в готелі.

Ми не здаємося, ми не хочемо втратити міжнародних туристів цього року. Ми закликаємо до створення фінального протоколу в рамках Європейського Союзу, який дозволить відновити туризм,

– зазначив глава Конфедерації готелів та туроператорів Іспанії Хорхе Марчіал.

А от українці цього року навряд чи зможуть поїхати на європейські курорти, адже поки в Брюсселі не кажуть про відкриття зовнішніх кордонів ЄС.



Які країни та коли відкриють кордони / Інфографіка 24 каналу