Открыть границы для всех европейцев: в ЕС разработали план на летний отдых
Туристическая отрасль приносила до 10% ВВП Евросоюза. Но из-за ограничений, внедренных странами ЕС, прибыли туроператоров сократились на 70%. Чуть меньше потеряли владельцы ресторанов и гостиниц – 50%. Но из-за пандемии коронавируса туристы не могут путешествовать, как раньше.
При каких условиях восстановят летний сезон – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Одна из крупнейших туристических компаний ЕС была вынуждена сократить 2 тысячи своих работников. Поэтому Брюссель задумался над планом спасения отрасли и нынешнего летнего сезона.
"Это лето не будет таким, как предыдущие. Мы будем адаптироваться к новой реальности. С точки зрения здравоохранения мы совместно с Центром по предупреждению заболеваемости ЕС выделили несколько критериев для восстановления туристической деятельности в ближайшие недели и дни", – подчеркнула комиссар по вопросам охраны здоровья ЕС Стелла Кириакидес.
Что предлагает ЕС
Брюссель предлагает постепенно снимать ограничения на путешествия между регионами с похожей эпидемиологической ситуацией. А еще призывает страны гарантировать безопасные условия передвижения туристам, а именно:
- обеспечить бесплатные дезинфицирующие средства в аэропортах, на железнодорожных станциях и остановках междугородного транспорта;
- обязать всех работников транспорта и путешественников носить маски;
- открыть границы для всех европейцев, а не только для жителей соседних стран.
Мы хотим восстановить свободу передвижения в Шенгенской зоне и дать возможность европейцам снова путешествовать,
– сказал комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.
Об открытии границ уже договорились Швейцария, Австрия, Германия и Чехия. Остальные же европейские страны пока только рассматривают такую возможность и постепенно ослабляют ограничения.
Греция
Власти Греции позволили отдыхать на пляжах. Там, как и в Италии, тоже действуют правила социального дистанцирования. На оборудованных пляжах зонтики раздвигают на расстоянии 3 – 4 метра.
Дистанция на греческих пляжах должна быть 3 – 4 метра / Фото Greek city times
Такие меры уменьшают количество клиентов. Поэтому доходы курортных центров существенно сокращаются. Это же касается и прибрежных кафе, баров и ресторанов. Ведь по требованию греческих властей они тоже должны гарантировать клиентам безопасное социальное расстояние.
Испания
Правительство Испании обязало всех иностранных туристов проходить 14-дневный карантин после приезда в страну. Местные туроператоры опасаются, что лишь незначительная часть европейцев согласится провести половину отпуска в отеле.
Мы не сдаемся, мы не хотим потерять международных туристов в этом году. Мы призываем к созданию финального протокола в рамках Европейского Союза, который позволит восстановить туризм,
– отметил глава Конфедерации гостиниц и туроператоров Испании Хорхе Марчиал.
А вот украинцы в этом году вряд ли смогут поехать на европейские курорты, ведь пока в Брюсселе не говорят об открытии внешних границ ЕС.
Какие страны и когда откроют границы / Инфографика 24 канала
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