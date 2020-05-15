Открыть границы для всех европейцев: в ЕС разработали план на летний отдых

Туристическая отрасль приносила до 10% ВВП Евросоюза. Но из-за ограничений, внедренных странами ЕС, прибыли туроператоров сократились на 70%. Чуть меньше потеряли владельцы ресторанов и гостиниц – 50%. Но из-за пандемии коронавируса туристы не могут путешествовать, как раньше.

При каких условиях восстановят летний сезон – читайте в материале журналистов 24 канала.

Интересно Латвия, Литва, Эстония открыли общие границы: что изменится после ослабления ограничений

Одна из крупнейших туристических компаний ЕС была вынуждена сократить 2 тысячи своих работников. Поэтому Брюссель задумался над планом спасения отрасли и нынешнего летнего сезона.

"Это лето не будет таким, как предыдущие. Мы будем адаптироваться к новой реальности. С точки зрения здравоохранения мы совместно с Центром по предупреждению заболеваемости ЕС выделили несколько критериев для восстановления туристической деятельности в ближайшие недели и дни", – подчеркнула комиссар по вопросам охраны здоровья ЕС Стелла Кириакидес.

Что предлагает ЕС

Брюссель предлагает постепенно снимать ограничения на путешествия между регионами с похожей эпидемиологической ситуацией. А еще призывает страны гарантировать безопасные условия передвижения туристам, а именно:

обеспечить бесплатные дезинфицирующие средства в аэропортах, на железнодорожных станциях и остановках междугородного транспорта;

обязать всех работников транспорта и путешественников носить маски;

открыть границы для всех европейцев, а не только для жителей соседних стран.

Мы хотим восстановить свободу передвижения в Шенгенской зоне и дать возможность европейцам снова путешествовать,

– сказал комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

Об открытии границ уже договорились Швейцария, Австрия, Германия и Чехия. Остальные же европейские страны пока только рассматривают такую ​​возможность и постепенно ослабляют ограничения.

Греция

Власти Греции позволили отдыхать на пляжах. Там, как и в Италии, тоже действуют правила социального дистанцирования. На оборудованных пляжах зонтики раздвигают на расстоянии 3 – 4 метра.



Дистанция на греческих пляжах должна быть 3 – 4 метра / Фото Greek city times

Такие меры уменьшают количество клиентов. Поэтому доходы курортных центров существенно сокращаются. Это же касается и прибрежных кафе, баров и ресторанов. Ведь по требованию греческих властей они тоже должны гарантировать клиентам безопасное социальное расстояние.

Испания

Правительство Испании обязало всех иностранных туристов проходить 14-дневный карантин после приезда в страну. Местные туроператоры опасаются, что лишь незначительная часть европейцев согласится провести половину отпуска в отеле.

Мы не сдаемся, мы не хотим потерять международных туристов в этом году. Мы призываем к созданию финального протокола в рамках Европейского Союза, который позволит восстановить туризм,

– отметил глава Конфедерации гостиниц и туроператоров Испании Хорхе Марчиал.

А вот украинцы в этом году вряд ли смогут поехать на европейские курорты, ведь пока в Брюсселе не говорят об открытии внешних границ ЕС.



Какие страны и когда откроют границы / Инфографика 24 канала