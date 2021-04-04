Во Франции избили и ограбили местного миллионера Бернара Тапи
Во французском департаменте Сена и Марна неизвестные ворвались в дом местного миллионера Бернара Тапи. На мужчину и его жену напали, а их дом ограбили.
Источник:BFM
По информации телеканала, 4 преступников проникли в дом супругов Тапи в ночь на 4 апреля, когда те спали.
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Нападение на миллионера во Франции
- Тапи и его жену связали, а потом начали бить.
- Впоследствии злоумышленники ограбили дом миллионера, а тогда – убежали.
- Соседи вызвали спасательные службы.
- Правоохранители открыли дело по статьям о краже и насилии.
Что известно о Бернаре Тапи
- Он – бывший депутат Европарламента. В 1992 году Тапи был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа.
- С 1986 по 1994 годы был президентом футбольного клуба "Олимпик".
- Сейчас он болеет, у мужчины диагностировали онкологическое заболевание – рак желудка.
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