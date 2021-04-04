Во французском департаменте Сена и Марна неизвестные ворвались в дом местного миллионера Бернара Тапи. На мужчину и его жену напали, а их дом ограбили.

По информации телеканала, 4 преступников проникли в дом супругов Тапи в ночь на 4 апреля, когда те спали. Читайте также В Молдове похитили украинского экс-судью-беглеца Чауса, – адвокат Нападение на миллионера во Франции Тапи и его жену связали, а потом начали бить.

Впоследствии злоумышленники ограбили дом миллионера, а тогда – убежали.

а тогда – убежали. Соседи вызвали спасательные службы.

Правоохранители открыли дело по статьям о краже и насилии. Что известно о Бернаре Тапи Он – бывший депутат Европарламента . В 1992 году Тапи был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа.

. В 1992 году Тапи был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 годы был президентом футбольного клуба "Олимпик".

Сейчас он болеет, у мужчины диагностировали онкологическое заболевание – рак желудка. Обратите внимание! Недавно неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.