У Франції побили та пограбували місцевого мільйонера Бернара Тапі
У французькому департаменті Сена і Марна невідомі ввірвалися в будинок місцевого мільйонера Бернара Тапі. На чоловіка та його дружину напали, а їхній будинок пограбували.
Джерело:BFM
За інформацією телеканалу, 4 злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на 4 квітня, коли ті спали.
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Напад на мільйонера у Франції
- Тапі та його дружину зв'язали, а тоді почали бити.
- Згодом зловмисники пограбували будинок мільйонера, а тоді – втекли.
- Сусіди викликали рятувальні служби.
- Правоохоронці відкрили справу за статтями про крадіжку та насильство.
Що відомо про Бернара Тапі
- Він – колишній депутат Європарламенту. У 1992 році Тапі призначили міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.
- З 1986 по 1994 роки був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель".
- Наразі він хворіє, у чоловіка діагностували онкологічне захворювання – рак шлунка.
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