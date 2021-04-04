У французькому департаменті Сена і Марна невідомі ввірвалися в будинок місцевого мільйонера Бернара Тапі. На чоловіка та його дружину напали, а їхній будинок пограбували.

За інформацією телеканалу, 4 злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на 4 квітня, коли ті спали. Читайте також У Молдові викрали українського екссуддю-втікача Чауса, – адвокат Напад на мільйонера у Франції Тапі та його дружину зв'язали, а тоді почали бити.

Згодом зловмисники пограбували будинок мільйонера , а тоді – втекли.

, а тоді – втекли. Сусіди викликали рятувальні служби.

Правоохоронці відкрили справу за статтями про крадіжку та насильство. Що відомо про Бернара Тапі Він – колишній депутат Європарламенту. У 1992 році Тапі призначили міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.

У 1992 році Тапі призначили міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа. З 1986 по 1994 роки був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель".

Наразі він хворіє, у чоловіка діагностували онкологічне захворювання – рак шлунка. Зверніть увагу! Нещодавно неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.