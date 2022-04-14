Генерал Эрика Видо убежден, что нападение на Украину будет стоить для России очень дорого, поэтому будут реализованы другие сценарии. Все остальные разведки настаивали, что агрессор совершит полномасштабное наступление.

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Новый глава разведки Франции

Нереалистичный прогноз стоил ему должности. Теперь руководителем Главного управления военной разведки Франции стал генерал Жак Ланглад де Монгро.

Ранее он являлся руководителем парашютного полка, был ответственным в Минобороны Франции за связь с разведчиками.

Работал руководителем разведывательного управления Центра планирования и командования операциями, был в оперативной службе международных отношений, возглавлял миссию ЕС в Центральноафриканской Республике до февраля 2022 года.