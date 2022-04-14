Генерал Еріка Відо був переконаний, що напад на Україну коштуватиме для Росії дуже довго, тому будуть реалізовані інші сценарії. Всі інші розвідки наполягали, що агресор здійснить повномасштабний наступ.

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Новий очільник розвідки Франції

Нереалістичний прогноз коштував Відо посади. Тепер керівником Головного управління військової розвідки Франції став генерал Жак Ланглад де Монгро.

Раніше він був керівником парашутного полку, був відповідальним у Міноборони Франції за зв'язок із розвідниками.

Також працював керівником розвідувального управління Центру планування та командування операціями, був у оперативній службі міжнародних відносин, очолював місію ЄС в Центральноафриканській Республіці до лютого 2022 року.

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