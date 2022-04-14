Про це очільниця французького оборонного відомства повідомила у своїх соцмережах після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим 13 квітня.

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Після нових українських запитів я оголосила главі Міноборони України, що Франція надасть додаткові військові можливості до вже наданих 100 мільйонів євро у вигляді обладнання,

– зазначила Флоранс Парлі.

Однак вона не поінформувала, що включатиме ця додаткова військова допомога. Проте, у комюніке французького міністерства оборони мовиться про:

засоби захисту;

оптично-електронне обладнання;

зброю та боєприпаси;

системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.

Флоранс Парлі додала, що Париж раніше поставив Києву військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро та працював над тим, аби виділити 1,5 мільярда євро від ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе.

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