Об этом глава французского оборонного ведомства сообщила в своих соцсетях после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым 13 апреля.

Читайте также Зеленский назвал партнерам конкретный перечень оружия, которое нужно Украине для защиты

После новых украинских запросов я объявила главе Минобороны Украины, что Франция предоставит дополнительные военные возможности к уже предоставленным 100 миллионам евро в виде оборудования,

– отметила Флоранс Парли.

Однако она не проинформировала, что будет включать эту дополнительную военную помощь. Однако в коммюнике французского министерства обороны говорится о:

средствах защиты;

оптически-электронном оборудовании;

оружии и боеприпасах;

системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.

Флоранс Парли добавила, что Париж ранее поставил Киеву военную технику на сумму более 100 миллионов евро и работал над тем, чтобы выделить 1,5 миллиарда евро от ЕС, чтобы помочь Украине защитить себя.