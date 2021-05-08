Во Франции 7 мая правоохранители задержали 3 членов неонацистской группы. Они планировали нападение на масонскую ложу.

Группе неонацистов уже предъявили обвинение. Их задержали по обвинению в "преступном террористическом объединении".

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Детали дела

В издании сообщили, что среди троих подозреваемых были:

двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет;

женщина в возрасте 53 лет.

Их арестовали в рамках предварительного расследования. Его начала еще в феврале антитеррористическая прокуратура Франции в отношении небольшой ультраправой группы "Честь и нация".

Известно, что следователи перехватили переговоры между подозреваемыми и предполагают, что они осуществляли поиск взрывоопасных веществ и возможных объектов атак.

Интересно! Неонацизм – общее название политических или социальных движений, возникших после Второй мировой войны и стремятся восстановить национал-социализм. Неонацизм продолжает отстаивать все или некоторые позиции нацистской идеологии.