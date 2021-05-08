У Франції 7 травня правоохоронці затримали 3 членів неонацистської групи. Вони планували напад на масонську ложу.

Групі неонацистів вже висунули обвинувачення. Їх затримали за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні".

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Деталі справи

У виданні повідомили, що серед трьох підозрюваних були:

двоє чоловіків у віці 29 та 56 років;

жінка у віці 53 років.

Їх арештували у межах попереднього розслідування. Його розпочала ще у лютому антитерористична прокуратура Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".

Відомо, що слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.

Цікаво! Неонацизм – загальна назва політичних або соціальних рухів, які виникли після Другої світової війни та прагнуть відновити націонал-соціалізм. Неонацизм продовжує відстоювати всі або деякі позиції нацистської ідеології.