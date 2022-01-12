Ситуация во Франции

Предыдущий максимум был 5 января, тогда в стране зафиксировали 332 252 случая, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня. Количество положительных тестов из общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

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Несмотря на большое количество заражений, смертность остается на низком уровне – 270 смертей от коронавирусной болезни.

До середины января правительство планирует ввести вакцинный пропуск, который сделает прививку обязательной для всех, кто хочет посещать рестораны или ходить на мероприятия в помещении.

На сегодняшний день достаточно подтверждения вакцинации или отрицательного теста.

Вакцинация во Франции против коронавируса

Всего во Франции провели более 128 миллионов прививок.

50,2 миллионов французов прошли полный курс вакцинации. Это 74,5% от всего населения.

Всего в стране умерли более 126 тысяч человек от коронавируса.

Заболели более 12 миллионов человек.

Дополнительная доза / Инфографика 24 канала

Бустерная доза / Инфографика 24 канала