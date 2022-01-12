Ситуація у Франції

Попередній максимум був 5 січня, тоді в країні зафіксували 332 252 випадків, з того часу Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні. Кількість позитивних тестів із загальної кількості зроблених наразі становить 20%.

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Попри велику кількість заражень, смертність залишається на низькому рівні – 270 смертей від коронавірусної хвороби.

До середини січня уряд планує запровадити вакцинний пропуск, який зробить щеплення обов’язковим для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або ходити на заходи в приміщенні.

На сьогодні достатньо підтвердження вакцинації або негативного тесту.

Вакцинація у Франції проти коронавірусу

Загалом у Франції провели понад 128 мільйонів щеплень.

50,2 мільйона французів пройшли повний курс вакцинації. Це 74,5% усього населення.

Загалом в країні померло понад 126 тисяч людей від коронавірусу.

Захворіло понад 12 мільйоні людей.



Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу



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