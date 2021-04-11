Весенние заморозки стали настоящей катастрофой для виноградников Франции. Чтобы спасти будущий урожай, местные фермеры зажгли тысячи маленьких костров. Их дым должен защитить виноградную лозу.

Из-за сильных весенних заморозков французское правительство готово объявить о сельскохозяйственной катастрофе. Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди назвал ситуацию "неслыханной".

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На юге Франции в Лангедоке температура воздуха опустилась до -8 градусов мороза. В Бордо – до -5 градусов.

Мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее реализовать сопутствующие мероприятия. В частности, мы введем режим сельскохозяйственной катастрофы,

– заявил Денорманди.

Пострадавшие фермеры могут получить налоговые льготы и помощь от банков и страховых компаний.

Национальная ассоциация виноделов CNIV уже назвала ситуацию с французскими виноградниками "одной из самых серьезных за последние десятилетия". Она, несомненно, приведет к сокращению производства в 2021 году.

Сильнее всего пострадали виноградники Бордо, Бургундии, Лангедоке и долины Роны.

Жертвами заморозков стали не только виноградные лозы, но и персиковые деревья, нектарины и абрикосы, а также – свекла и рапс.

Как фермеры спасают урожай

Огнем. Чтобы дым защитил виноградники от заморозков, фермеры массово разжигают костры. Также в виноградниках зажигают сотни свечей. Особенно креативные фермеры приносят даже мангалы.

Чтобы дым защитил виноградники от заморозков, фермеры массово разжигают костры. Также в виноградниках зажигают сотни свечей. Особенно креативные фермеры приносят даже мангалы. Льдом. Виноградники также опрыскивают водой. Когда она замерзает, слой льда защищает побеги от мороза.

Во Франции кострами согревают виноградники: смотрите видео

SAVE THE GRAPES: Winemakers in Chablis light thousands of torches to protect their vineyards from freezing overnight temperatures. https://t.co/yjxoZCRWjW pic.twitter.com/PmOWcC2N0J — ABC News (@ABC) April 8, 2021