Словно кадры из Disney: чтобы спасти виноградники, во Франции фермеры зажгли тысячи костров
Весенние заморозки стали настоящей катастрофой для виноградников Франции. Чтобы спасти будущий урожай, местные фермеры зажгли тысячи маленьких костров. Их дым должен защитить виноградную лозу.
Источник:The Local
Из-за сильных весенних заморозков французское правительство готово объявить о сельскохозяйственной катастрофе. Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди назвал ситуацию "неслыханной".
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На юге Франции в Лангедоке температура воздуха опустилась до -8 градусов мороза. В Бордо – до -5 градусов.
Мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее реализовать сопутствующие мероприятия. В частности, мы введем режим сельскохозяйственной катастрофы,
– заявил Денорманди.
Пострадавшие фермеры могут получить налоговые льготы и помощь от банков и страховых компаний.
Национальная ассоциация виноделов CNIV уже назвала ситуацию с французскими виноградниками "одной из самых серьезных за последние десятилетия". Она, несомненно, приведет к сокращению производства в 2021 году.
Сильнее всего пострадали виноградники Бордо, Бургундии, Лангедоке и долины Роны.
Жертвами заморозков стали не только виноградные лозы, но и персиковые деревья, нектарины и абрикосы, а также – свекла и рапс.
Как фермеры спасают урожай
- Огнем. Чтобы дым защитил виноградники от заморозков, фермеры массово разжигают костры. Также в виноградниках зажигают сотни свечей. Особенно креативные фермеры приносят даже мангалы.
- Льдом. Виноградники также опрыскивают водой. Когда она замерзает, слой льда защищает побеги от мороза.
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