Весняні заморозки стали справжньою катастрофою для виноградників Франції. Щоб врятувати майбутній врожай, місцеві фермери запалили тисячі маленьких багать. Їхній дим має захистити виноградну лозу.

Через сильні весняні заморозки французький уряд готовий оголосити про сільськогосподарську катастрофу. Міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді назвав ситуацію "нечуваною".

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На Півдні Франції у Лангедоку температура повітря опустилася до -8 градусів морозу. У Бордо – до -5 градусів.

Ми повністю мобілізовані, щоб якомога швидше реалізувати супутні заходи. Зокрема, ми введемо режим сільськогосподарської катастрофи,

– заявив Денорманді.

Постраждалі фермери можуть отримати податкові пільги та допомогу від банків і страхових компаній.

Національна асоціація виноробів CNIV вже назвала ситуацію з французькими виноградниками "однією з найсерйозніших за останні десятиліття". Вона, без сумніву, призведе до скорочення виробництва у 2021 році.

Найсильніше постраждали виноградники Бордо, Бургундії, Лангедоку та долини Рони.

Жертвами заморозків стали не лише виноградні лози, але й персикові дерева, нектарини та абрикоси, а також – буряк і рапс.

Як фермери рятують врожай

Вогнем. Щоб дим захистив виноградники від заморозків, фермери масово розпалюють багаття. Також у виноградниках запалюють сотні свічок. Особливо креативні фермери приносять навіть мангали.

Щоб дим захистив виноградники від заморозків, фермери масово розпалюють багаття. Також у виноградниках запалюють сотні свічок. Особливо креативні фермери приносять навіть мангали. Льодом. Виноградники також обприскують водою. Коли вона замерзає, шар льоду захищає пагони від морозу.

У Франції вогнищами зігрівають виноградники: дивіться відео

SAVE THE GRAPES: Winemakers in Chablis light thousands of torches to protect their vineyards from freezing overnight temperatures. https://t.co/yjxoZCRWjW pic.twitter.com/PmOWcC2N0J — ABC News (@ABC) April 8, 2021