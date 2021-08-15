Вот и 14 августа, в субботу, во время митинга в Париже правоохранители задержали 11 человек. При этом один полицейский получил легкие травмы.

Неделю назад Массовые протесты антивакцинаторов во Франции, Польше и Испании: десятки тысяч вышли на улицы

Протесты во Франции: 200 тысяч людей вновь вышли на улицы

Во Франции в субботу, 14 августа, состоялась уже пятая масштабная акция протеста подряд.

Люди недовольны введением с 9 августа в стране санитарных пропусков – документов, с которыми только и будут пускать в рестораны или другие общественные заведения.

На этот раз на улице ряда французских городов вышли примерно 215 тысяч человек – по официальным данным.

В Париже, например – 13,9 тысячи. Есть задержанные и пострадавшие, но немного: 11 участников митинга попали в тюрьму, один полицейский – в больницу с легкими травмами.

Больше людей протестовали в Тулоне – 22 тысячи, меньше в Ницце и Монпелье – 6 и 7,5 тысячи соответственно.

Наиболее агрессивно вели себя участники протестов в Лионе. Там полиция даже применяла слезоточивый газ.

Протесты во Франции 14 августа: смотрите видео