От і 14 серпня, в суботу, під час мітингу в Парижі правоохоронці затримали 11 людей. При цьому один поліцейський зазнав легких травм.
Тиждень тому Масові протести антивакцинаторів у Франції, Польщі й Іспанії: десятки тисяч вийшли на вулиці
Протести у Франції: 200 тисяч людей знову вийшли на вулиці
У Франції в суботу, 14 серпня, відбулася вже п'ята масштабна акція протесту поспіль.
- Люди невдоволені запровадженням з 9 серпня у країні санітарних перепусток – документів, з якими тільки й пускатимуть до ресторанів чи інших громадських закладів.
Цього разу на вулиці низки. французьких міст вийшли приблизно 215 тисяч людей – за офіційними даними.
- У Парижі, наприклад – 13,9 тисячі. Є затримані і постраждалі, але небагато: 11 учасників мітингу потрапили у буцегарню, один поліцейський – до лікарні з легкими травмами.
- Більше людей протестували у Тулоні – 22 тисячі, менше у Ніцці та Монпельє – 6 та 7,5 тисячі відповідно.
Найагресивніше поводилися учасники протестів у Ліоні. Там поліція навіть застосовувала сльозогінний газ.