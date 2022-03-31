Потеря должности грозит Видо из-за ошибочных оценок реалистичности вторжения России в Украину. Французские службы считали, что полномасштабная война будет стоить России дорого, поэтому страна-агрессорка будет пытаться реализовать свой план другими способами.

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Тем временем американские специалисты убеждали, что Россия будет атаковать. Они были правы.

Сначала говорилось, что Видо могут перевести на другую должность. Однако, по данным СМИ, этого не произойдет.

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