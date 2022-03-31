Втрата посади загрожує Відо через хибні оцінки щодо реалістичності вторгнення Росії в Україну. Французькі служби вважали, що повномасштабна війна коштуватиме Росії дорого, тому країна-агресорка намагатиметься реалізувати свій план іншими шляхами.

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Тим часом американські фахівці переконували, що Росія – атакуватиме. Вони мали рацію.

Спершу мовилося, що Відо можуть перевести на іншу посаду. Однак, за даними ЗМІ, цього не станеться.

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