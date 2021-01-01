Во Франции 1 января полиция разогнала нелегальную новогоднюю вечеринку, на которой было более 2 тысяч присутствующих. Люди собрались для встречи нового года в маленьком городе Бретань. Количество гостей превышало даже количество населения городка.

Массовые празднования в стране запрещены из-за введенного комендантского часа. Однако, несмотря на все ограничения, более 2 тысяч человек собрались на тайную рейв-вечеринку. Об этом сообщает L'Independant.

Читайте также Фейерверки на фоне пустых улиц: как мир встречал Новый 2021 год – фото

В полиции предположили, что ввиду значительного количества людей в Бретань приехали даже парижане.

Спрятать праздничное действо от правоохранителей организаторы пытались в огромном ангаре. Там все гости и собрались для встречи нового года.

В результате между участниками вечеринки и полицейскими возникли столкновения. По меньшей мере 3 правоохранителей получили ранения. Кроме этого, разгневанные люди сожгли автомобиль сотрудников полиции.

Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Бретани: видео

Рейв-вечеринка не прекращалась даже после того, как туда попали правоохранители. Поэтому копам пришлось вызвать на помощь подкрепление. Сейчас полиция официально не предоставляет деталей относительно инцидента в Бретани.

Обратите внимание! Во Франции действует коронавирусный комендантский час, согласно которому гражданам запрещено праздновать Новый год за пределами своих жилищ.

Как сообщает Le Figaro инциденты меньшего масштаба также происходили и в других городах. В частности, в Марселе полиция прекратила вечеринку на около 300 человек. 150 из них должны уплатить штраф в размере 135 евро, а трое организаторов оказались за решеткой из-за обвинений в действиях, угрожающих жизни других людей.