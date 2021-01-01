У Франції 1 січня поліція розігнала нелегальну новорічну вечірку, на якій було понад 2 тисячі присутніх. Люди зібрілися для зустрічі нового року у маленькому місті Бретань. Втім кількість гостей перевищувала навіть кількість населення містечка.

Масові святкування в країні заборонені через запроваджену комендантську годину. Однак попри всі обмеження, понад 2 тисячі осіб зібралися на таємну рейв-вечірку. Про це повідомляє L'Independant.

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У поліції припустили, що зважаючи на значну кількість людей, імовірно, до Бретані приїхали навіть парижани.

Сховати святкове дійство від правоохоронців організатори намагалися у величезному ангарі. Там всі гості і зібралися для зустрічі нового року.

Внаслідок сутичок між учасниками вечірки та поліцейськими виникли сутички. Щонайменше 3 правоохоронців отримали поранення. Крім цього, розгнівані люди спалили автомобіль працівників поліції.

Поліція розігнала нелегальну вечірку у Бретані: відео

Рейв-вечірка не припинялася навіть після того, як туди потрапили правоохоронці. Тож копам довелося викликати на допомогу підкріплення. Наразі поліція офіційно не надає деталей щодо інциденту в Бретані.

Зверніть увагу! У Франції діє коронавірусна комендантська година, згідно з якою громадянам заборонено святкувати Новий рік поза межами своїх осель.

Як повідомляє Le Figaro інциденти меншого масштабу також відбувалися і в інших містах. Зокрема, у Марселі поліція припинила вечірку на близько 300 людей.

150 з них мають сплатити штраф у розмірі 135 євро, а троє організаторів опинилися за ґратами через звинувачення в діях, що загрожують життю інших людей.