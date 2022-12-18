Об этом сообщает ряд российских СМИ. Отмечают, что россиянин скончался 10 декабря.

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Накануне он отдыхал с друзьями. После ужина россиянину стало плохо. Зеленова госпитализировали, но он не приходил в сознание и умер.

Что известно о Зеленове

Россиянин был совладельцем "Дон-Строй". Это один из крупнейших московских застройщиков конца 1990 – начала 2000 годов, что первым начал возводить в Москве элитные и высотные жилые комплексы.

Зеленов несколько лет был в списках российских миллиардеров "Форбс". Однако после финансового кризиса 2008 года отдал компанию за долги.

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Российские олигархи и Путин

Издание Bild рассказало, что российские олигархи пытаются отграничиваться от Владимира Путина, хотя и получили состояние при его диктатуре. Миллиардеры и миллионеры даже оспаривают санкции – 61 человек и компания из России и Беларуси подали иски в Суд ЕС.

В частности, известный российский бизнесмен Григорий Березкин заявил, что санкции "нанесли серьезный ущерб его репутации". Он убеждает, что не причастен к российской агрессии в Украине.

Еще один олигарх Сергей Мндоянц, ответственный за связи с правительством России, убеждает, что не играет никакой роли для Кремля. Он возмущается, что ЕС считает его "значительным и ведущим бизнесменом".