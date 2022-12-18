Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Зазначають, що росіянин помер 10 грудня.

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Напередодні він відпочивав з друзями. Після вечері росіянину стало погано. Зеленова госпіталізували, але він не приходив до тями й помер.

Що відомо про Зеленова

Росіянин був співвласником "Дон-Строй". Це один із найбільших московських забудовників кінця 1990 – початку 2000 років, який першим почав зводити у Москві елітні та висотні житлові комплекси.

Зеленов кілька років був у списках російських мільярдерів "Форбс". Проте після фінансової кризи 2008 року віддав компанію за борги.

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Російські олігархи й Путін

Видання Bild розповіло, що російські олігархи намагаються відмежуватися від Владіміра Путіна, хоч й отримали статки за його диктатури. Мільярдери та мільйонери навіть оскаржують санкції – 61 особа та компанія з Росії й Білорусі подали позови до Суду ЄС.

Зокрема, відомий російський бізнесмен Григорій Берьозкін заявив, що санкції "завдали серйозної шкоди його репутації". Він переконує, що не причетний до російської агресії в Україні.

Ще один олігарх Сергій Мндоянц, який відповідальний за зв'язки з урядом Росії, переконує, що не відіграє жодної ролі для Кремля. Він обурюється, бо ЄС вважає його "значним і провідним бізнесменом".